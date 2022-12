Ongelukken door vrieskou, vanmiddag en vanavond opnieuw kans op gladheid

Op meerdere plaatsen, met name in het zuidwesten van het land, zijn ongelukken gebeurd door de gladheid. Van auto's die de weg af gleden tot een kettingbotsing en een lijnbus die tegen een huis reed.

Dat gebeurde in Westkapelle, op Walcheren. Daar reed een Connexxion-bus tegen een huis aan. Er raakte niemand gewond. Op de N57 vlak bij de Oosterscheldekering deed zich een kettingbotsing voor met minstens zeven auto’s. Een auto raakte van de weg en sloeg over de kop. Vervolgens reden zeven voertuigen op elkaar. Volgens de PZC is een inzittende naar het ziekenhuis gebracht. De ANWB meldt dat de weg over de Oosterscheldekering in beide richtingen dicht is en dat verkeer kan omrijden via de Zeelandbrug (N256).

Ook eerder in de nacht ging het mis door gladheid en ijzel, vooral in het westen. In Den Haag reed een automobiliste op de Moerweg tegen een boom. En in Aarlanderveen en Leimuiden reden auto’s het water in. Alle bestuurders kwamen met de schrik vrij. In Oegstgeest botste een bestuurder met de auto tegen de vangrail.

Overigens is het niet alleen ellende: in Brabant wordt er hartelijk gelachen om een foutje bij een meetstation van het KNMI. Op een weerkaart wordt er aangegeven dat het in Uden vanochtend vroeg Siberisch koud is met -70 graden.

Sneeuwlaagje

In het noorden van het land viel winterse neerslag in de vorm van sneeuw. De buien hebben in onder meer de regio's Haarlem-Amsterdam en Den Haag-Rotterdam voor ijzel gezorgd. Weerdienst KNMI gaf voor een groot deel van het land code geel af en heeft ook alvast een waarschuwing uitgegeven voor de rest van donderdag: vanaf 17.00 uur is er weer verhoogde kans op gladheid door nieuwe buien.

In de loop van de avond wordt code geel uitgebreid naar bijna het hele land, met uitzondering van Limburg en de Waddeneilanden. Rijkswaterstaat zegt dat er sprake kan zijn van ‘gevaarlijke rijomstandigheden’. Zo kunnen de vluchtstrook en de linkerrijbaan op de snelwegen ‘verraderlijk glad’ zijn.

Flinke kou

Het heeft afgelopen nacht flink gevroren: aan de kust zo'n -2 graden, in het zuidoosten -9. In de noordelijke kustregio’s en de plekken aan zee vlak langs de westkust is er gedurende de ochtend kans op een enkele winterse bui. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog. Het is tot 12.00 uur oppassen op de weg. Daarna verdwijnt de gladheid even, omdat door zonnig weer het kwik boven nul komt.

Op de Waddeneilanden en in delen van Friesland en Groningen kwam het gisteravond tot een dun sneeuwdek. Meerdere veiligheidsregio’s meldden op Twitter het binnendrijven van de winterse buien. ,,Bekijk of het noodzakelijk is om te reizen”, luidde het. Rijkswaterstaat is donderdagochtend aan het strooien in de kop van Noord-Holland, Friesland en Groningen, laat een woordvoerder weten. In de nacht van woensdag op donderdag zijn strooiwagens veel de weg opgegaan in de kustprovincies.

Spekglad

,,Sneeuw kan voor gladheid zorgen maar ook de regen kan tot gladheid leiden. Die bevriest namelijk op het koude wegdek waardoor het plaatselijk spekglad kan worden. Natuurlijk wordt er op de doorgaande wegen gestrooid of is er gestrooid, maar een gewaarschuwd mens telt toch voor twee", stelt meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza. ,,In verreweg het grootste deel van het land blijft het droog. We hebben het dus over gladheid die zeer plaatselijk zal zijn.”

De code geel geldt tot het einde van donderdagochtend. In de avond kan het lokaal echter weer glad worden door enkele buien. Pas vrijdag tegen het einde van de ochtend verdwijnt de gladheid weer. Het winterse weer houdt aan tot en met het weekend. Daarna loopt het kwik weer op tot rond de 10 graden Celsius.

