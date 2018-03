Ongewenst wakker? Beter slapen doe je zo

Iedereen maakt het weleens mee. Je hebt een bijzondere dag voor de boeg en slapen wil moeilijk lukken. Echt vervelend wordt het pas wanneer slecht slapen niet bij één nacht blijft, maar lange tijd aanhoudt. Dat blijkt bij een op de vijf Nederlanders het geval, zo blijkt uit cijfers van het CBS . Insomnie heet de kwaal: niet in slaap kunnen vallen of blijven.

,,Een belangrijke oorzaak van insomnie zijn de smartphones," zegt Taco Bos, oprichter van Slaapmakend, een kliniek voor gedragstherapie om beter te leren slapen. Bos baseert zijn behandeling op een combinatie van cognitieve gedragstherapie en de acceptance and commitment-therapie (act). Hij geeft een aantal basistips aan de noitoire niet-slapers. De gevolgen van chronisch slaapgebrek zijn immers desastreus: slecht slapen maakt dik, zorgt voor geheugenverlies, concentratieproblemen en op lange termijn zelfs depressie.

1. Houd een slaaplogboek bij



Voor verandering is bewustwording nodig en voor bewustwording is inzicht in je slaapgedrag en slaappatronen belangrijk, stelt Bos. Heb je slaapproblemen, houd dan dagelijks een dagboek bij. Na een tijdje zie je patronen in je slaap en kan je zo kijken hoe je die patronen kan doorbreken.

2. Creëer een optimale slaapomgeving



Het klinkt voor de hand liggend, maar je slaapomgeving heeft enorm veel invloed op je slaapkwaliteit. Een slaapkamer die veel te warm is, houdt zelfs de beste slaper uit zijn slaap. Zorg dat je slaapkamer niet te warm en niet te koud is. Open bij voorkeur een raam, want je lichaamstemperatuur moet omlaag wanneer je gaat slapen.

3. Weg met de klok



Zorg dat je de klok of wekker niet ziet of hoort, zo kan je 's nachts niet continue kijken en word je niet gestoord door een tikkend geluid.

4. Breng regelmaat aan in je slaaptijden



Zorg voor regelmaat. Elke dag op dezelfde tijd opstaan is nog belangrijker dan elke dag op dezelfde tijd naar bed.Om slaap in te halen, slapen veel slechte slapers in het weekend langer uit of compenseren ze dit door de nacht erna extra vroeg naar bed te gaan. Geen goed idee volgens de slaaptherapeut. Het is van belang dat je een regelmatige bedtijd ook in het weekend zoveel mogelijk vasthoudt, anders breek je je ritme weer op.

5. Doe visualisatieoefeningen tegen piekeren



Visualiseer een beeld voor jezelf. Dit kan van alles zijn: een strand, een groot grasveld, een bank. Je gedachten dwalen automatisch af, breng ze zonder boos te worden steeds weer je aandacht terug naar dit ene beeld. Zodra er een piekergedachte in je opkomt, parkeer je die en roep je het beeld opnieuw op. Als het visualiseren moeilijk gaat, druk dan het beeld uit in een woord en herhaal het woord steeds in je hoofd. Zeg bijvoorbeeld in gedachten steeds tegen jezelf 'strand strand strand'. Dit helpt je om steeds weer het beeld voor je te zien en niet afgeleid te worden door je piekergedachten.

6. Leer jezelf buikademhaling aan



Zoals we weten is stress een van de grootste oorzaken van slaapperikelen. Om stress te verminderen kun je onder meer concentreren op je buikademhaling. Ga comfortabel liggen of zitten, sluit je ogen, leg je handen op je buik en laat je buik opbollen bij inademing en leeglopen bij uitademing.

7. Rond je dag ontspannen af



Misschien wel de belangrijkste tip: rond je dag ontspannen af. Stress activeert je waaksysteem en dit op zijn beurt zorgt voor verhoogde paraatheid. Vermijd sterke prikkels, een uur voordat je gaat slapen. Volgens Bos geven smartphones en laptops blauw licht af dat de aanmaak van slaaphormoon melatonine verstoort. Daarnaast is net voor het slapen gaan het checken van e-mail, whatsapp of het nieuws genoeg om de adrenaline aan te wakkeren.

Wat je wel kunt doen in het laatste uur voor het slapen? Alles, zolang je er maar rustig van wordt. Bijvoorbeeld rustige muziek luisteren, een tijdschrift of boek lezen, de hond uitlaten of mediteren.

Volledig scherm Foto ter illustratie © anp

Loslaten

Lig je ondanks de basistips hele nachten te kijken hoelang je al aan het woelen bent, dan is het tijd om te leren hoe slapen ook alweer gaat. Een kwestie van je hersenen herprogrammeren. Het belangrijkste principe van slaaptherapie is de controle los te laten. De eerste stap 1 is nagaan op welke manier je die controle probeert te krijgen. Welke dingen doe je eigenlijk om slapeloosheid tegen te gaan? Die verwoede pogingen en de angst om niet te slapen verslechteren de slapeloosheid alleen maar.

Een van de belangrijkste dingen die Bos zijn cliënten leert, is dat ze mogen ophouden met alert reageren op het wakker liggen. Je wordt niet door het wakker liggen een slechte slaper, maar door je eigen slaapbelemmerende gedachten. Je eigen reactie maakt dus een slechte slaper van je.