Onrust om Sam (17) die verdween na avondje met vrienden, presentator Beau doet oproep

Volgens de politie is Sam voor het laatst gezien toen hij na een feestje bij vrienden vertrok uit een woning aan de Leidsevaartweg, vlakbij station Heemstede-Aerdenhout. Hij zou rond 00.40 uur op zijn fiets zijn vertrokken, richting zijn huis in Overveen. Daar is hij nooit aangekomen.

Zijn familie en vrienden zijn intussen in alle staten. ,,Dit is niets voor Sam”, vertelt zijn moeder, Babs Schipper tegen NH Nieuws. Zijn vrienden hebben hem na vertrek nog uitgezwaaid. ,,Hij is meestal op het tijdstip thuis dat we hebben afgesproken. Zijn telefoon staat helemaal uit.”