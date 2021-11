Onrustig in Zwolle: politie houdt groep coronabetogers tegen

Een groep coronademonstranten is vanavond in Zwolle tegengehouden door de politie. De groep bestaande uit zo’n veertig betogers werd gemaand te vertrekken. Of en hoeveel aanhoudingen er vanavond verricht zijn, is nog niet duidelijk.

De demonstranten droegen spandoeken bij zich met de tekst: ‘Unvaccinated Lives Matter’. Na enige tijd gaf de groep gehoor aan de oproep van de politie, die waarschuwde iedereen die niet zou vertrekken te zullen aanhouden vanwege het geldende noodbevel.

De politie is sinds begin van de avond op verschillende plekken in de Zwolse binnenstad aanwezig. Wie de Grote Markt in Zwolle rond 19.00 uur op wilde, werd door de politie weggestuurd. Ook de toegangswegen naar het centrum van de stad werden door de politie nauwlettend in de gaten gehouden.

Volgens diverse bronnen verwachtte de politie ongeregeldheden bij een illegaal protest dat is aangekondigd op het Grote Kerkplein. Om snel en stevig in te kunnen grijpen kondigde de Zwolse burgemeester Peter Snijders vandaag een noodbevel af. Ook is de binnenstad vanaf vanmiddag tot morgenochtend een ‘veiligheidsrisicogebied'. Dat houdt onder andere in dat de politie mensen preventief mag fouilleren.

Volledig scherm Een groep demonstranten wordt door politie bij de Zeven Alleetjes tegen gehouden. © Carmen Kuik

Onrust stoken

De organisatie van de betoging heeft zich niet gemeld bij de gemeente Zwolle. Daar zijn ook signalen binnengekomen dat ook in Zwolle mensen naar de stad willen komen om onrust te stoken.

De Zwolse horeca rond het Grote Kerkplein bereidde zich vanmiddag al voor op de mogelijke onrust. Veel zaken sloten om 16.00 uur de deuren en hebben terrasmeubilair binnen opgeborgen.

‘Puur geweld onder het mom van demonstreren’

Afgelopen weekend waren in meerdere steden rellen en werden politieagenten en hulpverleners aangevallen. Er werd door relschoppers onder meer met stenen en zwaar vuurwerk gegooid. In Rotterdam zag de politie zich zelfs genoodzaakt gericht te schieten en vier mensen belandden in het ziekenhuis. Zaterdag en zondag was het vervolgens in meerdere gemeenten verspreid over het land onrustig, waaronder in Roermond, Stein, Groningen, Leeuwarden, Roosendaal en Den Haag.

Volledig scherm Politie stuurt iedereen van de Grote Markt in Zwolle af. © Carmen Kuik Dat was volgens demissionair premier Mark Rutte ‘puur geweld onder het mom van demonstreren’. Hij zei dat politie en justitie er alles aan zullen doen om diegenen die erachter zitten ter verantwoording te roepen. Rutte zei zich te realiseren dat er ,,in de samenleving veel spanningen zijn omdat ze al zo lang te maken hebben met alle ellende van corona”. Hij zei het recht op demonstraties altijd te zullen verdedigen, maar ,,ik zal nooit accepteren dat idioten puur geweld gebruiken” tegen politie en ambulancemedewerkers ,,onder het mom van we zijn ontevreden”.

