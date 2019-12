Onrustige nacht met tientallen brandstichtingen, veel auto's in vlammen op

In Veen (Noord-Brabant) gingen gisteravond twee sloopauto’s in vlammen op in de Witboomstraat. Rond 22.15 uur kwam de melding binnen bij de brandweer. De brandweer had grote moeite met het blussen van de twee wrakken. Brandweerlieden hebben de motorkap open geslepen en probeerden die te bedekken met blusschuim. De avonden ervoor was het ook al raak in het - om zijn autobranden bekend staande - kerkdorpje.



In Zwolle vond afgelopen nacht de derde autobrand in twee weken tijd plaats. Op de parkeerplaats naast de Aldi aan de Rijnlaan in de Aa-landen ging een auto in vlammen op. Ook in november was het al drie keer raak.



Ook drie auto's aan de Vijheerenlanden in Vianen vielen ten prooi aan vlammen. De brandweer werd vannacht om 2.45 uur gealarmeerd. Eén voertuig stond in brand, het vuur sloeg al rap over op twee andere auto’s. De brand werd zo hevig dat er twee blusvoertuigen van de brandweer nodig waren.