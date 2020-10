Ontrouw in een relatie: verwerkingstips voor de bedrogene én de bedrieger

Het is een klassiek verhaal, vindt hij. De klad zat in zijn huwelijk en een andere vrouw zette Lowie in vuur en vlam. ,,Ik was verliefd op mijn vrouw Martine, we hadden nog seks, maar we leefden langs elkaar heen. Wat we samen hadden doorstaan - een van onze zoons was vaak ziek, er is bij ons ingebroken - had ons uitgeput. Ruzie was er zelden, maar er werd ook weinig gelachen. De fut was eruit en daar hebben we nooit over gepraat. Laat staan iets aan gedaan.’’