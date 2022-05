Ontslagen docent verdacht van ontucht met twee zusjes (17 en 15): ‘Relatie ontstond na examen’

Elke dag moeten ze elkaar wel tegen het lijf zijn gelopen in de klas of op de gang van de locatie Guido de Brès van het Wartburg College. De 28-jarige Sliedrechter als de vlotte, jonge docent economie en zij als 17-jarige leerling in haar examenjaar. ,,Maar er is nooit enig onbehoorlijk of seksueel contact geweest’’, beweert zijn advocaat Jan Hoek over die periode.