De man zou niet hebben opgelet, met gevaar tot gevolg. De officier van justitie eiste daarvoor eerder 24 uur werkstraf, maar volgens de rechter in Arnhem was er niet genoeg bewijs dat de bewaker regelmatig lag te slapen.

Volgens de aanklager zou de militair in elk geval eind oktober tijdens de wacht zijn gaan liggen, waarbij hij volgens een collega lag te slapen. De militair is vanwege de kwestie in maart met strafontslag gestuurd, na 21 jaar bij defensie.



De collega van een ander team ging wat eten maken in de wachtruimte. Volgens haar lag de wachtcommandant eind oktober vorig jaar te snurken en had hij zijn ogen dicht. Het licht was uitgedaan en de wachtcommandant had zijn steekwerende vest uitgedaan, zei ze. Een andere collega bevestigt dit, behalve het snurken.

Quote Ik pakte even een rustmoment omdat ik niet 100 procent lekker was en hoofdpijn had. Maar ik was wél alert en hoorde wat er gebeurde Verdachte wachtmeester

‘Cultuur in dat team’

Volgens andere getuigen was het een algemeen bekend gerucht dat ‘ze bij dat team slapen tijdens de wacht. Dat is de cultuur in dat team.’



,,Maar ik sliep niet”, aldus de verdachte. ,,Ik pakte even een rustmoment omdat ik niet 100 procent lekker was en hoofdpijn had. Maar ik was wél alert en hoorde wat er gebeurde. Ik droeg mijn portofoon gewoon bij me die aan stond en kon reageren als van een of meer van de buitenposten een melding zou komen. Het licht van het keukentje was wel gewoon aan, en dat is één ruimte.’’

Stress

De gevolgen voor de wachtcommandant waren vooral wegens het strafontslag enorm en de kwestie raakt hem erg: emoties die tijdens de rechtszaak dan ook allemaal naar boven kwamen.



De stress van het ontslag na 21 jaar goede beoordelingen vertaalde zich in een fysieke aandoening die naderhand weer genas. Maar de militair ervaart de gang van zaken als een ongehoorde klap in het gezicht, waarbij hij geen kans heeft gekregen om zijn fout te herstellen.

‘Geruchten zijn maar geruchten’

Volgens zijn advocaat was er geen heterdaadsituatie, is er geen gevaar geweest voor prinses Beatrix en zijn geruchten maar geruchten. Die verklaringen kunnen elkaar allemaal besmet hebben.



De politierechter vond het onderzoek veel te mager voor de zware beschuldiging. De geruchten woog zij niet mee als bewijs, omdat die al maanden gonsden en elkaar versterkt kunnen hebben. Of er concreet gevaar voor de prinses is geweest, is helemaal niet onderzocht.



De wachtcommandant heeft bezwaar tegen zijn ontslag aangetekend. Dat loopt nog.



