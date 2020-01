Ontsnappingspoging van Mocro-maffiakopstuk uit gevangenis Zutphen verijdeld; vier man opgepakt

UpdateBij de gevangenis in het Gelderse Zutphen hebben handlangers geprobeerd om Mocro maffia-kopstuk Omar L. te laten ontsnappen. Die poging is mislukt. De politie heeft vier mannen opgepakt die mogelijk betrokken zijn bij de uitbraakpoging.

Een ingewijde bevestigt dat de ontsnappingspoging bedoeld was voor Omar L., lid van de zogenoemde mocro-maffia. Hij zit een levenslange gevangenisstraf uit. Handlangers zouden geprobeerd hebben de gevangenis binnen te dringen maar die poging is verijdeld. De politie heeft later op de middag vier man aangehouden.

Advocaat Stefan Janssen kan niet bevestigen dat geprobeerd is om zijn cliënt vrij te krijgen. Hij laat weten ‘het ook via de media te volgen’ en er verder niets over te kunnen zeggen. Omar L. werd vorig jaar samen met Hicham M. schuldig bevonden aan betrokkenheid bij twee liquidaties en drie pogingen tot liquidaties. Omar L. was volgens de rechtbank de opdrachtgever, Hicham M. was de schutter. Onder de bijnaam Suarez zou hij met gecodeerde telefoons liquidatieopdrachten hebben uitgedeeld.

Zo zou L. achter de mislukte moordpoging zitten in 2016 op Nourdine A., alias Hitler. Volgens het Openbaar Ministerie wilde L. met de moord op Nourdine A. de liquidatie van zijn broer Youssef in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt wreken. Via de beveiligde telefoon zou hij hebben geschreven: ‘Ik zoek hem al jaren. Deze flikker heeft de Staatslieden georganiseerd.’

Ontsnappingsplan

L. wordt ook gelinkt aan de groep rond Benaouf A., die in 2017 nog tevergeefs per helikopter probeerde te vluchten uit de gevangenis in Roermond. De Amsterdamse crimineel werd begin vorig jaar nog met spoed overgeplaatst van de gevangenis in Krimpen aan den IJssel naar die in Zutphen omdat er plannen bestonden om hem binnen de gevangenismuren te vermoorden.

Hoe het brandend busje bij de gevangenis in Zutphen precies onderdeel uitmaakte van de ontsnappingspoging, kon de woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid niet vertellen. Na het uitbreken van de brand liepen er direct zwaar bewapende agenten met kogelwerende vesten rond. Daarover verklaarde de politie dat het ‘voor de veiligheid was en het afschermen van de plek waar het is gebeurd’.