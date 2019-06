Ontsnapte psychiatrische patiënt Peter M. is gevonden

De 43-jarige Peter M., die afgelopen zaterdag verdween na een onbegeleid verlof uit de kliniek in Den Dolder, is terecht. Dat meldt de zus van Peter. Het nieuws wordt door bronnen rond het onderzoek bevestigd. Rond 13.30 uur werd hij door omstanders herkend op het NS-station van Breda. Zij belden de politie. Veiligheidsmedewerkers van de NS hielden de man aan en droegen hem over aan de politie. Op korte termijn wordt de man terug naar de kliniek in Den Dolder gebracht.

Met man en macht werd er door politie en justitie gezocht naar de 43-jarige voortvluchtige psychiatrisch patiënt. De politie kreeg meer dan vijftig tips over de verdwijning. De zus van Peter reageert opgelucht op het nieuws. ,,Ik ben zo ontzettend blij en ongelooflijk opgelucht. De rillingen lopen me al minuten over de rug en mijn knieën knikken nog steeds.” De zus was bij haar moeder van 70 in gesprek met een rechercheur toen het verlossende telefoontje kwam. ,,Die rechercheur werd gebeld en zei ineens ‘ze hebben hem'. Toen was het janken geblazen. Dit is de reden dat ik contact heb gezocht met het AD. Hij moest gevonden worden.”

Tot grote frustratie van de politie en justitie werd pas woensdagochtend via deze nieuwssite bekend dat M. zaterdag was ontsnapt. Hij was op dat moment al drie nachten weg en zonder zijn medicijnen. Zijn familie waarschuwde dat hij zonder medicijnen ‘levensgevaarlijk’ kan zijn. FPA Utrecht, zoals de kliniek tegenwoordig heet, had het vertrek van M. niet gemeld bij burgemeester Koos Janssen. Ook een klankbordgroep van ondernemers en bewoners werd niet door de kliniek bijgepraat.

Politiemedewerkers vertelden eerder dat ze het beu zijn dat ze nu wederom de problemen van de kliniek moeten oplossen. Daarbij doelen ze op het feit dat Michael P. in de kliniek in Den Dolder tal van vrijheden had en in staat was Anne Faber te doden en te verkrachten. ,,En nu moeten we hem zo snel mogelijk vinden. Terwijl de kliniek dagen stilhoudt dat de man vertrokken is.”

Honderden patiënten lopen weg

Hoewel jaarlijks honderden patiënten weglopen uit klinieken als die in Den Dolder is deze ontsnapping anders, mede door de voorgeschiedenis. Minister Dekker spreekt zijn grote frustratie uit over een nieuw incident bij de kliniek. En terwijl de directeur van de kliniek zegt dat M. een laag risicoprofiel heeft, meldt de politie een paar uur later juist dat de man wél gevaarlijk is. Aan het begin van de avond besluit hoofdofficier Rutger Jeuken zelfs foto’s van M. te verspreiden, om zo ook de hulp van burgers in te schakelen. ,,We moeten hem natuurlijk zo snel mogelijk vinden. Men maakt zich zorgen,” zegt iemand die betrokken is bij dit besluit. ,,Als er iets ergs gebeurt met deze man kunnen ze in elk geval niet zeggen dat we er niet alles aan hebben gedaan.”

Een deel van het onderzoek spitste zich vandaag toe op (voormalig) medepatiënten waarmee M. mogelijk contact had. Het ging daarbij om bekenden van M. in de kliniek, maar ook om mensen met wie hij buiten de kliniek omgang had. Hebben ze hangplekken waar ze veel zijn, of een favoriete snackbar? Tot hun schrik en verbazing merkten de kliniekmedewerkers gisteren op dat deze personen onbereikbaar waren.



Zus Jannienne vertelde gisteren bij tv-programma Pauw dat haar broer had gezegd dat hij naar Duitsland zou willen gaan. Bij een eerdere ontsnapping uit een kliniek dook hij ook al op in het buitenland. ,,Hij is toen bijna in Noorwegen terecht gekomen.”

Mogelijk is zelfs een bekende van M. uit de kliniek betrokken bij de ontsnapping, melden goed ingevoerde bronnen.