Ontsnapte tbs’er Luciano D. opgepakt op A12

De ontsnapte tbs’er Luciano D. is opgepakt. Dat twittert het Openbaar Ministerie. D. was op 21 juni samen met Sherwin W. ontsnapt uit de Pompestichting in Nijmegen. Laatstgenoemde is nog voortvluchtig.

De twee beruchte tbs’ers ontsnapten vorige week dinsdag op spectaculaire wijze uit tbs-kliniek De Pompestichting in Nijmegen. Ze kregen daarbij hulp van handlangers, die met een slijptol een gat in het hek van de kliniek maakten. De mannen wisten te vluchten in een witte Volkswagen Golf met zonnedak.

‘Heel blij’

Een woordvoerster van het Landelijk Parket zegt ‘natuurlijk heel blij’ te zijn dat een van de voortvluchtigen is aangehouden. ,,En we speuren door naar de andere ontsnapte tbs’er.” Andy Kraag, het hoofd van de Landelijke Recherche, schrijft op Twitter: ‘Niemand is onvindbaar. De zoektocht naar de tweede gaat voort...’

Op een foto in bezit van deze site is te zien dat de aanhouding bij een tankstation in Den Haag plaatsvond. Luciano D. lijkt geblinddoekt en zit op de grond. Het Esso-tankstation zit naast het Malieveld.

Luciano D. (24) werd in 2021 veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf en tbs met dwang voor een gewapende overval. Hij ontsnapte al vaker en was de jongste op de Nationale Opsporingslijst. D. is al zijn hele leven betrokken bij zware misdrijven, waaronder gewelddadige overvallen.

Sherwin W. is in 2019 veroordeeld tot vijf jaar en zes maanden gevangenisstraf en tbs voor een dubbele afpersing en een gewapende overval waarbij een van de slachtoffers is overleden. Hij schoot in 2015 bij een roofoverval in Tilburg de 48-jarige Mick Pitai dood.

Volledig scherm De ontsnapte tbs’er Luciano D. is op de A12 bij Den Haag opgepakt. © Uw Winkeltje en RJArmy