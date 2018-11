‘Onzinnig argument van justitie dat deze kip graag meedeed aan morbide kunstproject’

Jip de Kip maakte in januari 2016 deel uit van een kunstproject van student Rick Busscher. Hij had een hobbykip van zijn opa meegekregen om in een ren in de kantine te zetten en studenten te laten stemmen: moet Jip geslacht worden of mag ze blijven leven? Een project om mensen bewuster met voedsel te laten omgaan. Sandra nam het dier uit het speciale rennetje en ging ermee vandoor.

Liefst drie rechters buigen zich over de zaak. Vandaag kroop de officier van justitie zelfs even in de huid van de kip: die zou het wel best gevonden hebben mee te werken aan dit nuttige project om mensen bewuster te laten worden over vlees eten. Daar was Van de Werd het uiteraard niet mee eens. ,,Volslagen onzinnig argument van de officier. Hoe kun je dat denken voor een kip’’, zegt Van de Werd daarover. ,,Een dier wil leven net als een mens. En ook dat argument van ‘bewustwording’ waarmee kunstenaars altijd maar denken weg te komen. Dit zijn gewoon morbide spelletjes.’’ Van de Werd zag gewoon een kip in nood en nam het dier mee omdat ze bang was dat Busscher ook daadwerkelijk van plan was ‘Jip de kip’ te doden.