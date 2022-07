Oogartsen maken zich grote zorgen om slechte oogkwaliteit van kinderen

update Circa dertig asielzoe­kers sliepen vannacht buiten bij vol aanmeldcen­trum Ter Apel

Zo’n dertig asielzoekers hebben in de nacht van dinsdag op woensdag buiten geslapen, op de stoep bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in Ter Apel. Er is geen plek meer in het aanmeldcentrum en de groep wil niet naar een crisisnoodopvang uit angst dat het aanmeldproces wordt vertraagd.

6 juli