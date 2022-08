Ook Bol.com stopt tijdelijk met verkoop boeken Winnetou: 'Wij vinden dit niet leuk’

Ja, het is echt waar: Nederland kent een Karl May Vereniging. ,,Het is geen grote club, maar we zijn wel groeiende", zegt voorzitter Ger Tielen, die in zijn jeugd verslingerd raakte aan de boeken van de Duitse veelschrijver Karl May (1842-1912). De vereniging is er, zegt Tielen, om de herinnering aan het werk van May levend te houden. ,,Hij is één van de best verkopende Duitse schrijvers ooit, en heeft met zijn boeken invloed gehad op het leven en de denkbeelden van miljoenen mensen’’, verklaart Tielen die opdracht.