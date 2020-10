Ook Bonaire neemt afscheid van Zwarte Piet bij inkomst Sint

Video Acht maanden cel voor in coma slaan Younes, maar slachtof­fer krijgt geen schadever­goe­ding

19 oktober Levi el A., de man die op Bevrijdingsdag 2019 de 26-jarige Younes uit Lelystad met één klap in coma sloeg, moet acht maanden de cel in. Tegen hem was vijftien maanden geëist. Tegenvaller voor de familie van het slachtoffer: de rechter in Zwolle verklaart hun schadeclaim van driekwart miljoen niet ontvankelijk. Dat betekent dat ze nu naar de civiele rechter moeten.