Ook de beste lokale bestuurder van Nederland is soms onhandig

Premier Rutte bezorgd over coronabe­smet­tin­gen: ‘Was je handen stuk’

22:05 Minister president Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge maken zich zorgen over het oplopend aantal coronabesmettingen in Nederland. In een bericht op Facebook drukken ze mensen op het hart zich aan de basisregels te houden. ,,Was je handen stuk. Het virus verspreidt zichzelf niet, mensen doen dat.”