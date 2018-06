Ook een slachtoffer van Malek F. overweegt Parnassia aan te klagen

Emotionele oproep van moeder Ezra: wie weet hoe mijn zoon overleed?

7:54 Hoe is Ezra op 14 oktober vorig jaar precies om het leven gekomen in het zwembad in Goes? Met die vraag worstelen de nabestaanden van Ezra Trinidad (13) ruim een half jaar na zijn overlijden nog steeds. Zijn moeder plaatste een emotionele oproep op Facebook. ‘Wie kan er meer vertellen?’