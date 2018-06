Ook 'fastfoodzaak' Dunkin' Donuts geweigerd: 'Maar wij gaan echt open'

Het pand aan de Ferdinand Bolstraat was al eerder toneel van een strijd tussen Amsterdam en New York Pizza. Laatstgenoemde wilde een vestiging openen in hetzelfde pand maar werd geweigerd omdat de gemeente New York Pizza in de categorie 'fastfood' plaatst. Zelf ziet New York Pizza zichzelf als restaurant. Die strijd verloor de pizzabakker bij de rechter.

Nabil Besali van Dunkin' Donuts / Baskin-Robbins (die ijszaak komt óók in het pand) is zeer strijdbaar: ,,Wij gaan hoe dan ook open in dat pand. Wij zijn gewoon een lunchroom en koffiezaak en dat valt precies in de bestemming daar. En ja, je kan ook een doos donuts meenemen voor kantoor. Als de gemeente ons geen toestemming geeft, gaan we naar de rechter, naar de Hoge Raad, noem maar op. De gemeente kán ons namelijk niet weigeren. En desnoods gaan we open als banketbakkerij of ijssalon, al hebben we dan een paar beperkingen, maar dan hebben we helemaal die toestemming niet nodig. Echt, wij gaan in dat pand hoe dan ook deze zomer open. Elke gemeente in Nederland zou blij zijn als wij komen. Wat Amsterdam doet is gewoon te vaag.''