Ook gevangenen eenzamer door corona: ‘Geen bezoek, geen verloven, dat had nogal impact’

Het is rustiger dan ooit in de bezoekersruimte van de PI Achterhoek in Zutphen. Al meer dan een jaar lang gelden er forse beperkingen voor wat in normale tijden het hoogtepunt van de week is: het bezoekuur. Elke gedetineerde mag maximaal één volwassen bezoeker ontvangen. De coronaproof glazen wand maakt een knuffel, kus of aanraking onmogelijk.