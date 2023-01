Ook in Hapert ongeval met carbid, man zwaargewond

Dit maakt de politie zondag bekend. Het is niet het enige incident met carbid in Brabant. In Diessen vond zaterdagmiddag ook een ongeluk plaats tijdens de jaarlijkse traditie. Een 23-jarige Diessenaar kwam hierbij om het leven.

Traditie

In de gemeente Bladel is carbidschieten al jaren een traditie. In coronajaar 2020 sprak de gemeenteraad uitgebreid over carbid en besloot om het dat jaar niet toe te staan. In verband met het coronavirus mocht de druk op de ziekenhuizen niet te groot worden. En die vrees was er wel, omdat niet iedere carbidschutter even behendig is.