Ook lichaam van 5-jarig meisje gevonden na kano-ongeluk Veluwemeer

Vastgeklampt aan een boei werd het 7-jarige meisje gisteren gevonden. Ook haar moeder (32) werd snel uit het water gehaald, maar was er slecht aan toe. Een reanimatiepoging mocht niet baten. Rond 22.00 uur gisteravond vond de politie het derde slachtoffer, de vader van 42. Ook hij is overleden. Het lichaam van het zusje (5) werd vanmorgen gevonden. Het 7-jarige meisje ligt nog in het ziekenhuis. De politie heeft contact met nabestaanden van de familie.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onduidelijkheid

Het gezin uit Wuppertal, een stad in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, vierde vakantie in Nederland. Gisteren rond 15:00 werd het noodnummer gebeld vanwege een persoon te water bij de Bremerbergdijk in Biddinghuizen. Door onbekende redenen raakte de kano met het gezin te water.

Zoekactie

Alles op alles werd gezet om ook de twee andere gezinsleden zo snel mogelijk te vinden. Ongeveer anderhalf uur na de melding werd besloten om te stoppen met speuren en over te gaan op een bergingsactie. ,,De kustwacht heeft nog een kwartiertje langer gevlogen, in de hoop de twee vermiste gezinsleden te vinden, maar helaas...”, vertelde kustwacht-woordvoerder Jan Hansen toen. 's Avonds werd het lichaam van de vader gevonden, vanmorgen het lichaam van het jongste kind.

De kano is gevonden nabij het eiland De Snip. Beide eilanden liggen midden in het meer. Het is nog onduidelijk waardoor het gezin in moeilijkheden kwam. Dat probeert de politie nu uit te zoeken. Aangenomen wordt dat ze één kano hebben gehuurd en dat die door onbekende reden water heeft gemaakt, ‘bijvoorbeeld door een snellere boot die langs kwam varen’, of dat de kano is omgeslagen, zei een woordvoerder van de kustwacht eerder. De gezinsleden droegen geen reddingsvesten.

Het Veluwemeer is uniek water. Of het ook gevaarlijk is, kan KNRM-woordvoerder Edwin Zegers niet zeggen. Aan weerszijde is het Veluwemeer ondiep en ongevaarlijk maar in het midden ligt een vaargeul met een stroming. ,,Als je van de ene naar de andere kant wil zwemmen, kan je in die geul terechtkomen. Dan is het de vraag of je sterk genoeg bent om uit die stroming te komen. Er bestaat dan het risico dat je aan het eind van je krachten komt en wordt meegesleurd door het water.’’

Waar de kano is omgeslagen, is nog onbekend. De slachtoffers zijn volgens Zegers op een klein gebied gevonden. ,,Daarmee kunnen we hopelijk ook de plek van omslaan vaststellen.’’

Het feit dat een kano-ongeluk in Nederland nooit zo dramatisch afloopt als gisteren op het Veluwemeer, zegt volgens Zegers genoeg. Kanoën is geen onveilige sport, aldus de zegsman. Wel vindt hij dat je altijd je ‘boerenverstand’ moet gebruiken als je het water op gaat.

,,Je moet je ervan bewust zijn dat een kano een wiebelig apparaat is. Omslaan is een serieuze optie. Meestal is het een leuke gebeurtenis. Iedereen lacht, heeft een nat pak en klimt weer in de kano. Maar, je moet jezelf altijd de vraag stellen: als ik omsla, ben ik dan verzekerd van mijn eigen veiligheid?’’