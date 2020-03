Ook mantelzorgers geraakt door corona: ‘Als ik ziek word, zorgt niemand voor mijn moeder’

Manterlzorgelijk.nl krijgt op dit moment heel veel vragen van mantelzorgers binnen. Bijvoorbeeld of zij hun dierbaren nog wel kunnen verzorgen als ze zelf ziekteverschijnselen hebben en zo niet, wat ze dan moeten doen. Marjolijn Bruurs, oprichtster van de site, snapt de paniek. ,,Het is behoorlijk naar om over die situatie na te denken. Als de mantelzorger wegvalt heeft degene die verzorgd wordt niemand meer. De thuiszorg is of gehalveerd of al gestopt. Als de verspreiding doorgaat, krijgen we straks te maken met verschrikkelijke situaties.”