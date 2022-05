Ook vandaag nog drukke dag op Schiphol

met video Problemen Schiphol hardnekkig: ‘Niet zomaar op te lossen’

Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat noemt het ‘erg vervelend’ voor de reizigers dat het weer zo druk is op Schiphol, maar denkt dat de problemen wel eens hardnekkig kunnen blijken. ,,Een personeelstekort is een probleem dat breder speelt dan alleen in de luchtvaart, en dat zich niet 1, 2, 3 laat oplossen”, laat hij weten.

1 mei