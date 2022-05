Ook zoveel meikevers in de tuin? Maak er soep van! (En zo smaakt die)

Ze vliegen in groten getale rond deze weken, meikevers. Dat ziet Gerrit Jansen ook en dat stemt hem tevreden. ,,Het aantal kevers stijgt weer, nadat ze decennialang zijn bestreden met gif en bijna uitgeroeid waren”, weet Jansen, huisbioloog van deze krant en al jarenlang schrijver van de wekelijkse natuurpagina in De Gelderlander.



Dat er veel zijn, ervoer verslaggever Rick Aalbers bij een rondje in zijn woonwijk De Kwekerij, de boomrijke wijk aan de rand van Hengelo. Daar vliegen er honderden, voornamelijk ’s avonds. Binnen een kwartier verzamelde hij zo’n zestig meikevers om er soep van te koken. Allemaal reeds overleden exemplaren, want de dieren daarvoor doden is ook weer niet nodig.