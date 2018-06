'Oorlog' in airsoft-land: Opnieuw locatie van concurrent in de fik gestoken

Een dertiger uit Heerlen is gisteren op heterdaad betrapt tijdens brandstichting in een leegstaand kasteel in België. Volgens het Openbaar Ministerie in Luik gaat het om een wraakactie in het wereldje van airsoft, een uiterst populair en dus lucratief militair simulatiespel. Het blijkt al de tweede brandstichting binnen een jaar te zijn in een airsoftlocatie.

De Heerlenaar besprenkelde aan het begin van de middag enkele kamers van château de la Motte en Gée bij Huy met benzine en stak dat in de fik. Een politieagent die toevallig op het domein was met zijn gezin, sloeg alarm. De brandweer kon het vuur op tijd blussen. Een 'salon' raakte beschadigd door de vlammen en rook. De houten constructie werd aangetast maar is nog stabiel.

'Concurrentie raken'

De brandstichter ging ervandoor maar kon worden klemgereden door de politie. Die voelde de man tot gisteravond aan de tand. ,,De verdachte legde een bekentenis af. Hij verklaarde te hebben gehandeld uit wraak, naar eigen zeggen vanwege een probleem tussen zijn airsoft-organisatie en concurrent van evenementen in en om het kasteel. Dat wilde hij platbranden zodat de concurrent er geen gebruik meer van zou kunnen maken", zegt Cathérine Collignon van het OM in Luik tegen deze krant.

De Nederlander werd na het verhoor vrijgelaten maar zal zich volgens de justitiewoordvoerster voor de strafrechter in Luik moeten verantwoorden voor zijn daad.

'Onjuiste informatie'

De organisator van de airsoftevenementen in het kasteel is crimi-events uit het Noord-Limburgse Reuver. Eigenaar Chris Humblet zegt te weten wie de brandstichter is. ,,Iemand van een andere airsoftorganisatie met wie we op goede voet stonden. Hij belde me gisteravond om zijn excuses aan te bieden. De persoon in kwestie zei dat het inderdaad een wraakactie was maar eentje die volgens hem werd ingegeven door informatie die achteraf onjuist bleek te zijn. Iets over stiekeme filmopnames in de spelpauze op zijn veld waar wij niks mee te maken hebben."

De beller beweerde te hebben gehandeld in een opwelling, zegt Hublet die echter twijfelt aan de oprechtheid van de brandstichter. ,,Er ging volgens hem een knop om in zijn hoofd. Hij vulde jerrycans met benzine, laadde die in zijn auto, reed naar het kasteel, trok andere kleren aan waardoor hij onherkenbaar was en stichtte brand. Ik vroeg me toen af of hij ook zijn excuses zou hebben aangeboden als hij niet zou zijn gepakt en het kasteel volledig zou zijn afgebrand."

In een bericht op de Facebookpagina van crimi-events noemt Humblet man en paard en uit hij opnieuw openlijk zijn twijfels over de uitleg van de brandstichter.

Die laatste is niet bereikbaar voor commentaar. Zijn zakenpartner wel. ,,Ik ben vanmorgen bij hem op bezoek geweest en heb zijn uitleg gehoord. Het was volgens hem een emotionele beslissing die hij niet deelde met mij. Ik distantieer me volledig van deze zaak en zal bedrijfsmatig stappen ondernemen tegen hem", zegt de mede-eigenaar van het airsoftbedrijf uit Heerlen.

'Afgunst'

In juli vorig jaar werd ook brand gesticht in de accommodatie van airsoftuitje.nl in het Brabantse Ulicoten. Een houten keet ging volledig in vlammen op. ,,De schade bedroeg zo'n 40.000 euro", zegt Nico Kurver van de airsoftorganisatie. In de keet lagen volgens hem onder andere airsoftwapens: luchtdrukpistolen en -geweren. De brandstichting in het kasteel in België verbaast hem allerminst. ,,Airsoft is een van de snelstgroeiende sporten of spellen in Nederland. Een wereldje met veel afgunst, vooral als jouw organisatie het beter doet dan die van anderen."

De locaties zijn relatief gemakkelijke prooien voor mensen die kwaad willen, vervolgt Kurver. ,,Ze liggen meestal afgelegen waardoor de pakkans klein is. Ik ben dan ook blij dat ze de dader van de brandstichting in België te pakken hebben. Wij hadden geen bewakingscamera's op onze locatie maar nu wel."