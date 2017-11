Oorlogsmisdadiger Praljak overleden na innemen gif

Slobodan Praljak (72) is dinsdagmiddag overleden nadat hij bij het horen van zijn straf in het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag gif had ingenomen. Dat bevestigt de Kroatische premier Andrej Plenković. Hoe de zelfmoord kon gebeuren, is nog onbekend. Het OM in Den Haag onderzoekt of de veroordeelde hulp had bij zelfdoding en in hoeverre daarbij sprake is van overtreding van de Geneesmiddelenwet.