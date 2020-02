Oorlogswinter: hoe Jan Terlouw zijn meest succesvolle boek schreef

De Hongerwinter die Nederland teisterde van november 1944 tot ver in 1945 is het decor waartegen zijn beroemdste boek zich afspeelt. Er voltrok zich in het Westen van het land een voedselramp. Met duizenden trokken de hongerige bewoners dagelijks van steden als Haarlem, Amsterdam en Den Haag met kleine karretjes en kinderwagens naar het oosten, in de hoop ze te vullen met aardappels van Veluwse en Overijsselse boeren. Zo ook in het fictieve IJsseldorp de Vlank, op de Noord-Veluwe onder Zwolle. Hier beleeft de zestienjarige Michiel van Beusekom in die maanden een razend spannend oorlogsavontuur. Hij raakt toevalligerwijs betrokken bij verzetsactiviteiten. Samen met zijn zus verzorgt hij een Engelse piloot, die door de ondergrondse is verstopt in een bos.