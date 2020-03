Oorsuizen: als de kakafonie in je hoofd nooit ophoudt

Jan Huttinga (64) weet nog precies wanneer het begon. Het is zijn eerste dag op een werkplaats voor houtbewerking. Hij is 19. ,,Er klonk oorverdovend kabaal, maar niemand droeg gehoorbescherming. Ik wist niet dat ik een risico liep.’’ Meteen krijgt Huttinga last van een snerpende piep in zijn hoofd. ,,Daarna is het nooit meer weggegaan.’’