Oosten van Nederland wordt wakker met witte straten

Het KNMI had voor afgelopen nacht code geel afgekondigd vanwege eventuele gladheid door sneeuwbuien die vanaf een uur of 20.00 uur over de oostelijke provincies zouden trekken. Meldingen van grote ongelukken zijn er in de regio nog niet binnengekomen.



Het weer zorgde in Hoog Soeren, een dorpje in de gemeente Apeldoorn, wel voor wat klein leed. Rond 22.45 uur begon de ‘natte’ sneeuw ‘droge’ sneeuw te worden waarna er in een paar minuten al een laagje zichtbaar was op auto’s, daken en bermen. De sneeuwval werd in elk geval één boom langs de Alverschotenseweg fataal.



Door de sneeuw was de druk op de takken dermate groot geworden, dat de stam dwars over de weg belandde. De gealarmeerde brandweerlieden zaagden de boom, vlak voor een spoorwegovergang, in stukken om zo de weg en het fietspad weer vrij te maken.