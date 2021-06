Op een school waar meisjes ‘te bloot’ zouden zijn wordt een tijdreis naar de middeleeuwen gemaakt

In Amersfoort, op de middelbare school Het Element, besloot de leiding een dringend verzoek naar ouders en verzorgers van de leerlingen te mailen. Het was de directeur namelijk opgevallen dat de meisjes zich, naar zijn smaak, tijdens deze tropische dagen iets te bloot kleden en dat zou onwenselijk gedrag zijn. Een citaat uit de mail: ‘Dit houdt in: géén blote buiken en alleen broeken of rokjes met een lengte waarbij er geen ongepaste opmerkingen over gemaakt kunnen worden.’