Op het laatste moment toch doorstart voor failliete medicijnfabriek InnoGenerics uit Leiden

InnoGenerics is de laatste grote fabriek voor generieke geneesmiddelen in pilvorm, die als goedkoper alternatief gelden voor merkmedicijnen. Het ging onder andere om medicijnen tegen epilepsie, diabetes, jicht, depressie en hart- en vaatziekten. Ofichem zegt niet alle productielijnen direct voort te kunnen zetten, waardoor het nog onduidelijk is welke medicijnen InnoGenerics blijft produceren.

Maatschappelijke belangen

InnoGenerics was tot 2020 in handen van de Indiase medicijnfabrikant Aurobindo Pharma. Dat bedrijf verplaatste veel van de productie naar China en India, waarna InnoGenerics met hulp van de overheid werd overgenomen.

Apothekers deelden vorige week hun zorgen over de sluiting van InnoGenerics. Ook omdat vorig jaar het hoogste aantal medicijntekorten ooit werd geteld. MIND, de organisatie die opkomt voor cliënten en hun naasten in de geestelijke gezondheidszorg, sprak eveneens ‘ernstige zorgen’ uit. Dat ging specifiek over medicatie voor de behandeling van bipolaire aandoeningen en een kalmeringsmiddel. Volgens MIND was InnoGenerics het enige bedrijf in Nederland dat deze middelen maakte.