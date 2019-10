Op het verlanglijstje: klassiek speelgoed is terug van weggeweest

Daar is de winter: eerste vorst van het seizoen een feit

9:55 Overtuigend is het nog niet, maar voor het eerst dit seizoen is het kwik tot onder de nul graden gedaald. Aan de grond kwam het vannacht op uitgebreide schaal tot lichte vorst. Op Vliegveld Eelde werd op waarneemhoogte -0,1 graden gemeten. In Twente is het rond het vriespunt en koelt het mogelijk ook nog af tot onder het vriespunt.