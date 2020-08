Op jacht naar monstervis in ‘propvol’ water in Enschede: ‘Soms gevecht van twee uur’

Supermarkt dichtgetim­merd na schenden coronare­gels, Utrechter houdt inzamelac­tie

19 augustus Met houten planken wordt inmiddels verhinderd dat supermarkt Berning in Noord Deurningen wordt betreden. De winkel is op last van de Veiligheidsregio Twente dichtgetimmerd, nadat de deuren vorige week al waren verzegeld vanwege overtreding van de coronamaatregelen.