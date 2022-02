Op zoek naar een date? Doe dan boodschappen met een roze winkelmandje

Jill ‘krijgt’ kind van haar broer Joey: ‘We zijn hem heel erg dankbaar’

DENEKAMP - Jill van Ingen uit Denekamp is hoogzwanger, met dank aan haar broer Joey. Hij doneerde het zaad, waarmee een eicel van Jills vriendin Maaike werd bevrucht. De bevruchte eicel is daarop in de baarmoeder van Jill geplaatst en groeit daarin uit tot een nieuw mens. Over een bijzondere daad van broederliefde. „Dichterbij dan dit kunnen we het genetisch niet krijgen.”

7 februari