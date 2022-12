Openbaar Ministerie eist voorwaardelijke werkstraf tegen Jelle Brandt Corstius wegens smaad

Rechtszaak / updateHet Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke werkstraf van 60 uur tegen journalist en programmamaker Jelle Brandt Corstius vanwege een beschuldiging van verkrachting die hij jaren geleden deed aan het adres van tv-producent Gijs van Dam. De strafeis is bescheiden omdat Brandt Corstius, al is hij schuldig in de ogen van het OM, zelf veel last heeft gehad van de hele affaire.

Brandt Corstius (44) stond vandaag terecht in Amsterdam wegens smaad nadat Van Dam meerdere malen aangifte tegen hem had gedaan. De officier van justitie acht bewezen dat Brandt Corstius de eer en goede naam van Van Dam heeft aangetast met een artikel dat hij in 2017 schreef voor dagblad Trouw, ondanks dat Van Dams naam daarin niet werd genoemd. Brandt Corstius bazuinde de naam van Van Dam wel rond tegen intimi. Als journalist had hij moeten weten dat de naam ‘uit deze puzzel’ snel zou uitlekken.

Wat meteen opviel bij aanvang van de zaak: Gijs van Dam is er niet bij. Maar Van Dam zal in een civiele rechtszaak nog een ‘forse schadeclaim’ gaan eisen van Brandt Corstius. Dat bevestigt Van Dams advocaat Peter Plasman, die overigens ook niet bij deze zaak aanwezig was. Volgens Plasman is Van Dam er niet bij omdat hij geen zin heeft om ‘als toeschouwer opnieuw onwaarheden aan te horen’.

De schadeclaim die nog gaat komen, zal deels gaan over misgelopen inkomsten doordat Van Dam als gevolg van de rel een tijdlang opdrachten misliep. Hoe hoog de claim zal zijn, kan Plasman niet precies zeggen. ,,Maar het zal aanzienlijk zijn.”

Brandt Corstius schreef in 2017 tijdens het wereldwijde #MeToo-debat een stuk in Trouw waarin hij vertelde hoe hij ‘aan het begin van zijn carrière’ in 2002 was verkracht door een collega. Hij zou zijn gedrogeerd en gedwongen tot orale seks. Hoewel hij geen naam noemt in het stuk, vond tv-producent Gijs van Dam dat hij wel te herleiden was. Het incident speelde zich af toen Brandt Corstius (als stagiair) en Van Dam bij het programma Barend en Van Dorp werkten. Dat stond niet in Trouw, maar maakte Frits Barend later bekend.

De rechter ondervroeg Brandt Corstius kritisch over de exacte bedoelingen die hij had. Wilde hij nou in z'n algemeenheid seksueel misbruik van mannen aankaarten of had hij ook zijn pijlen gericht op Gijs van Dam? Waarom bijvoorbeeld, liet hij het weten aan Frits Barend en gaf hij hem toestemming om daarover in de media te spreken?

‘Seks was vrijwillig’

De zaak leidde destijds tot veel ophef. Van Dam beet fel van zich af en ontkende het misbruik. Brandt Corstius deed daarop aangifte tegen hem, en Van Dam deed op zijn beurt weer aangifte van smaad. Van Dam erkent overigens eenmalig seks gehad te hebben met Brandt Corstius, maar stelt dat dit geheel vrijwillig verliep, in een dronken bui.

Brandt Corstius vertelde in de rechtbank dat hij na zijn ontboezeming een jaar lang werd uitgemaakt voor leugenaar en fantast en dat hij ‘knettergek’ werd genoemd door Gijs van Dam. Brandt Corstius legde uit dat hij zich daarom op sociale media verdedigde. In de rechtbank zei hij op een vraag van de rechter: ,,Ik vind het een hufter, ja, nog steeds wel.”

Aan het begin de rechtszaak deed de programmamaker een poging om het deel over zijn persoonlijke omstandigheden achter gesloten deuren te laten behandelen. De rechter besloot na een korte schorsing de zaak toch in de openbaarheid te behandelen. Daarna maakte Brandt Corstius bezwaar tegen het opnemen van zijn stem. ,,Als dat wel gebeurt praat ik met de rem erop.” De publicist is bang voor een ‘bak narigheid’ als er weer korte geknipte fragmenten gaan rondzingen op sociale media. In dit geval kreeg hij wel zijn zin. Zijn stem mocht niet worden opgenomen.

Tijdens de behandeling van zijn persoonlijke omstandigheden vertelde Brandt Corstius hoe zwaar het is dat hij door het hele incident veel werk kwijtraakte, terwijl ‘zijn belager’ juist wel in allerlei mooie banen opdook. ,,Dat is wrang.”

Eind 2018 staakte Brandt Corstius zijn pogingen om Van Dam vervolgd te krijgen, maar de smaad-zaak tegen hemzelf liep door. Enkele jaren geleden liet Brandt Corstius al weten spijt te hebben van de manier waarop hij seksueel misbruik tegen mannen probeerde aan te kaarten. De aantijging aan het adres van Van Dam nam hij nooit terug en dat deed hij ook in de rechtbank niet, integendeel. Wel had hij het anders moeten aanpakken. ,,Ik heb nooit gewild dat het zo zou uitpakken. Mijn grootste angst is dat er nu juist mínder mensen zijn die met hun verhaal naar buiten durven komen.”

Volledig scherm Jelle Brandt Corstius (links) en Gijs van Dam © ANP (fotomontage)