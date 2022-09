Openbaar Ministerie: Stoffelijke resten zijn van Sumanta Bansi

Dat meldt het Openbaar Ministerie zojuist. De 22-jarige studente biomedische wetenschappen verdween in februari 2018 en is sindsdien spoorloos. Ze woonde destijds in Hoorn bij het gezin van Manodj B. (42), van wie ze op het moment van de verdwijning acht weken zwanger was. B. is in juli veroordeeld tot 15 jaar cel voor het doden van Sumanta en het wegmaken van haar lichaam.

De zwangerschap van Sumanta zorgde voor grote spanningen en veel ruzies in het gezin, zo bleek bij de rechtszaak tegen B.; de eer van de Hindoestaanse familie stond op het spel. Bij een eerdere zwangerschap in september 2017 had Bansi onder druk van het gastgezin om die reden nog ingestemd met een abortus, maar de tweede keer was ze vastbesloten het kindje te houden, zo bleek bij de zitting.

B. hoopte dat hij zou worden vrijgesproken als hij er geen lichaam werd gevonden en daarom zweeg hij over de plek waar hij de studente had begraven. Na zijn veroordeling zag hij in dat zijn strategie ook in hoger beroep kansloos was en afgelopen dinsdag besloot hij een verklaring af te leggen.

De zoektocht werd in gang gezet na die nieuwe verklaring. De stoffelijke resten werden gevonden aan de rand van het bedrijventerrein Hoorn 80, waarna deze werden overgebracht naar het NFI voor de identificatie. Er was toen al een sterk vermoeden dat het ging om Bansi.

De politie en het OM doen nog verder onderzoek in de zaak. ,,In belang van het onderzoek worden er op dit moment geen nadere mededelingen gedaan”, aldus het OM.

Naast het forensisch onderzoek vindt deze week aanvullend onderzoek plaats op het bedrijventerrein. In een sloot die grenst aan de plek waar de stoffelijke resten zijn gevonden, worden duikers ingezet. Als het forensisch onderzoek is afgerond, zal B. opnieuw verhoord worden.