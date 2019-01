Operaties ziekenhuizen Alkmaar en Den Helder afgelast om ICT-storing

De groep heeft ziekenhuizen in Alkmaar en Den Helder en poliklinieken in Heerhugowaard, Schagen en op Texel. Het is onbekend om hoeveel operaties en afspraken het gaat. Het gaat om de poliklinieken en de medisch ondersteunende afdelingen zoals radiologie, nucleaire geneeskunde en het laboratorium.



Het ziekenhuis zegt te begrijpen dat de situatie ‘vervelend is voor de patiënten’. ,,Afspraken van patiënten kunnen we niet meer afzeggen, omdat we geen beschikking hebben over de contactgegevens van patiënten. Wij hopen in de loop van de dag de afspraken weer te kunnen hervatten'', meldt het ziekenhuis op de website.



De Noordwest Ziekenhuisgroep is naar eigen zeggen, met 700 bedden, ruim 4000 medewerkers en zo'n 325 medisch specialisten, een van de grootste ziekenhuisorganisaties van Nederland. De locatie Alkmaar is voor Noord-Holland Noord het centrum voor traumazorg. Op deze locatie is ook onder meer een oncologisch centrum, een centrum voor geboortezorg en een hart-vaatcentrum.