Opfriscursus voor het theorie-examen

Bestuurder na hor­ror-ongeval in Zeeland: 'Ik heb me laten opfokken'

6 november Zijn auto is volledig vernield, z’n vrouw en dochter hebben verwondingen opgelopen, maar de 55-jarige Jan de Vos beseft dat het horror-ongeluk van afgelopen weekeinde in het Zeeuwse Wemeldinge nog veel slechter had kunnen aflopen. De BMW waarin zij zaten werd op de Steldijk van voor tot achter doorboord door twee houten balken. ,,Dit had nooit mogen gebeuren.’’