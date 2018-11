Opgepakte Dorien (55) heeft spijt van dildopakketje voor provinciehuis

Dorien Schrader (55) heeft de schrik er nog flink in zitten. Donderdag einde middag werd ze bevrijd uit haar benauwde politiecel. Twee dagen eerder, dinsdag bij het krieken van de ochtend, stond de politie bij haar voor de deur in een dorp onder de rook van Alkmaar. Ze werd gearresteerd, op verdenking van het plaatsen van een verdacht pakketje voor de ingang van het provinciehuis in Lelystad. ,,Ik werd afgevoerd naar het politiebureau in Almere en in een cel gestopt”, vertelt Schrader. ,,Een paar uur later ben ik door de recherche verhoord. Ik heb alles opgebiecht. Het was bedoeld als grap, maar het pakte helaas verkeerd uit.”