Opgepakte klusjesman Josef B. (58) liep negen jaar lang rond met groot geheim over verwaarloosd gezin

In de buurt zijn er eveneens weinig mensen die B. heel goed kennen. Het echtpaar is een keer bij hem langs geweest met een bloemetje, om hem welkom te heten in de buurt. ,,Maar verder hadden we geen contact en kenden we elkaar niet. Er kwam nooit iemand op zijn erf. Wij dachten: het zal wel iets met hennepteelt ofzo te maken hebben. Maar dit? Dit hadden we nooit vermoed’’, zegt buurvrouw Keizer.



Haar echtgenoot weet nog hoe hij bijna een keer vast kwam te zitten op zijn erf met balen stro. ,,Maar hij heeft helemaal geen dieren die stro nodig hebben. Misschien was het als isolatie gebruikt. Want je hoorde nooit iets.’’



Keizer dacht net als veel buurtbewoners aan drugs. ,,We zijn één keer bij het erf gaan kijken. Dat kwam omdat er in het verleden vaker politie bij de poort stond. Soms ook langere tijd. Er hing een camera gericht op het erf. We zijn niet door het hek gegaan.’’ Op een gegeven moment werden de hekken ook steeds hoger zodat niemand er nog overheen kon kijken. En dat is niet het enige dat onder handen werd genomen. ,,Het was een enorme bouwval, maar alles is opgeknapt.’’