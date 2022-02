Opgepakte politieman had inzage in alle lopende infiltraties van politie in georganiseerde misdaad

Goed ingevoerde bronnen melden dat de man in het vizier van de opsporingsdiensten is gekomen door ontsleutelde berichten uit cryptodienst Sky . Die berichten kwamen samen met een melding van een verdachte financiële transactie van de 47-jarige politieman. Hij werkte als teamchef bij de afdeling Dienst Speciale Observaties (DSO), en was verantwoordelijk voor de technische apparatuur op de afdeling Interceptie & Sensing. Volgens bronnen had hij zodoende inzicht in alle lopende infiltraties die undercover-agenten doen in het criminele circuit. Hij was meermaals gescreend, omdat het gaat om een hoge functie met maximaal vertrouwen. ,,Het is echt een mokerslag voor ons imago. Dit komt keihard binnen,” zegt een ingewijde.

DSO al langer onder vergrootglas

De DSO ligt al onder een enorm vergrootglas. In de afgelopen jaren zijn er drie zelfdodingen geweest van politiemensen die werkten bij de DSO, waar de undercoverpolitie onder valt. Verschillende leidinggevenden zijn inmiddels opgestapt, onder wie diensthoofd Marjolein Smit. De voormalige chef van de Landelijke Eenheid Jannine van den Berg, zei eerder dat het ‘volstrekt helder’ is dat had moeten worden ingegrepen. ,,Dat is niet gebeurd. Dat maakt dat de politie – en ook ik als politiechef – zich verantwoordelijk voelt voor het overlijden van de collega en het leed dat daarmee bij zijn familie, vrienden en collega’s is aangericht.”

Jan Struijs, voorzitter van politiebond NBP, is geschrokken van het nieuws. ,,Het toont aan dat er héél snel verbetering moet komen bij de heimelijke opsporing. Dat kan niet langer wachten.” Voorzitter Gerrit van de Kamp van politiebond ACP is eveneens geschrokken. ,,Het is absoluut onaanvaardbaar. Dit is niet zomaar wat. We spreken hier over de meest vertrouwelijke operaties die we doen, waarvan criminelen nu ook kennis hebben. Er zijn geen woorden voor en het is heel ernstig. Voorlopig is de man verdachte. Een slag om de arm is daarom belangrijk, zolang het onderzoek loopt.”