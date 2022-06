Opgepakte verdachte (19) liep mee met stille tocht vermoorde Xavier: ‘We zijn in shock’

sittardDe man die dinsdag werd aangehouden vanwege de gewelddadige dood van Xavier Durlinger, heeft een paar dagen voor zijn arrestatie deelgenomen aan de stille tocht die voor het slachtoffer werd georganiseerd. Dat bevestigen initiatiefnemers en goede vrienden van Xavier tegen deze site. ,,We verkeren in totale shock dat iemand zo’n monster kan zijn, mocht hij althans schuldig zijn.”

De 19-jarige verdachte zou zich tijdens de tocht, die dwars door Sittard trok, op de achtergrond hebben gehouden. Het gaat om een voormalige vriend van Xavier, zeggen betrokkenen. ,,Het laatste jaar waren er tussen hen wat kleine opstootjes. Xavier heeft alle bedreigingen maandenlang geïncasseerd, omdat ze vroeger bevriend waren. Xavier vond het bovendien zielig hoe de verdachte eraan toe was in zijn leven”, zegt een van de initiatiefnemers van de stille tocht.

Een andere goede vriend reageert aangeslagen op de arrestatie. ,,Het is moeilijk te beseffen dat er waarschijnlijk een moordenaar in ons midden heeft gelopen.”

Bedreiging

Op de avond van zijn verdwijning had Xavier vermoedelijk een afspraak met een nog onbekend persoon, mogelijk gaat het om de nu aangehouden verdachte. Ongeveer een week later werd Xavier dood gevonden op de Kollenberg in Sittard. De politie houdt in het midden wat er is gebeurd, maar zegt wel zeker te zijn dat er sprake is van een misdrijf. De aanhouding van de 19-jarige verdachte betekent volgens vrienden en kennissen een doorbraak in het onderzoek. ,,We zijn weer een stap dichterbij, er schijnt weer een klein beetje licht in een donkere tunnel.”

De 19-jarige verdachte wordt volgens de politie verdacht van betrokkenheid bij de dood van Xavier. Hij zou eerder gedreigd hebben om Xavier iets aan te doen, meldt 1Limburg op basis van een audiofragment dat de omroep in handen heeft. In dat fragment zegt de verdachte over Xavier onder andere: ,,Ik vermoord die jongen, snijd mijn naam op zijn buik. Mijn handtekening. Hij mag nooit, nooit, nooit meer praten over mij.”

Op ander beeldmateriaal is te zien dat de verdachte in zijn onderbroek op zijn knieën wordt gedwongen door andere jongens. ,,Fuck niet mattie, want dit is wat gebeurt”, zegt een van de jongens. De jongen wordt gedwongen zijn excuses aan te bieden aan de groep. Volgens getuigen was Xavier erbij toen deze video werd opgenomen, schrijft de Limburgse zender.

Arrestatie

De 19-jarige verdachte werd dinsdagochtend in het huis van zijn moeder aangehouden. Hij zit op dit moment in alle beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Die was vanochtend onbereikbaar voor een reactie. De politie doet in het kader van het onderzoek geen mededelingen.