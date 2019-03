Opgepakte verdachte bij grote actie tegen witwassen in Den Haag werkt bij politie

Deze politiemedewerker is in een strafrechtelijk onderzoek aangehouden. De man werd opgepakt in de grote actie in Den Haag rond zogenoemde spookwoningen, afgelopen dinsdag. Toen werden 35 locaties doorzocht en achttien mensen aangehouden.



Bij de politieactie op dinsdag werden onder meer miljoenen euro’s aan contant geld, vijf vuurwapens, verdovende middelen en veertien auto’s in beslag genomen. Hoofdverdachte in de zaak is een 43-jarige man uit Nootdorp. Hij en twee andere verdachten, een 36-jarige Rijswijker en een 57-jarige Zoetermeerder, zouden verhuurbemiddelaars zijn die woningen regelden voor criminelen. De aangehouden mannen zijn volgens het OM de ‘makelaars van de onderwereld’, verhuurbemiddelaars die huizen huurden op anonieme plekken voor mensen - criminelen - die nergens werden ingeschreven.



De komende tijd doen de politie en het Openbaar Ministerie naar eigen zeggen nader onderzoek in deze zaak, ook naar de betrokkenheid van de betreffende politiemedewerker. Of de politiemedewerker een van deze hoofdverdachten is, houdt het OM dan ook in het midden. Het disciplinair onderzoek begint zodra de stand van zaken in het strafrechtelijk onderzoek dat toelaat. Tussentijds doet de politie geen mededelingen over de onderzoeken.