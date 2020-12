Ophef om anti-vaccinatiepreek Drutense pastoor: ‘Gezonde mensen hebben geen vaccinatie nodig’

Al bijna 5 miljoen mensen gevacci­neerd: deze landen voeren het klassement aan

27 december Wereldwijd zijn al meer dan 4,8 miljoen mensen gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de website Our World in Data. De Verenigde Staten, één van de zwaarst getroffen landen, scoort momenteel het best met 1,9 miljoen inentingen.