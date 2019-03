Opkomend tij verrast wandelaars Renesse: vrouw en hond overleden

Moeder Lotte van der Zee: Ze is nu de mooiste ster aan de hemel

18:04 Model Lotte van der Zee – in 2017 uitgeroepen tot mooiste tiener van de wereld – is woensdagavond overleden. Haar moeder is ontroostbaar. „Onze Lotte is nu de mooiste ster aan de hemel.’’ De 20-jarige Enschedese overleed in een ziekenhuis in München in het bijzijn van haar ouders.