Opmerkelijk gesprek brengt GGD in verlegenheid: 'Niet wat je van medewerker mag verwachten’

Een opgenomen telefoongesprek tussen een medewerker van de lokale GGD en een man met wantrouwen jegens het coronabeleid heeft de afgelopen dagen tot commotie geleid. In het gesprek verspreidt de callcentermedewerker desinformatie over corona en vaccins en raadt hij de beller aan om niet zomaar de media te volgen. De GGD reageert verbolgen op het filmpje, dat op sociale media veel gedeeld wordt. ,,Dit is duidelijk niet wat je van een medewerker van GGD Drenthe mag verwachten”, meldt Hans Kox, directeur publieke gezondheid.

In het zeven minuten durende telefoongesprek vertelt de medewerker verschillende onwaarheden over het testbeleid en spreekt hij zijn twijfel uit over het nut van vaccinaties. De medewerker heeft zich in januari zelf laten vaccineren, maar sluit een derde prik sowieso uit. ,,Ik heb na twee jaar meer informatie verschaft, dus ik hou er nu een ander beeld op na.” De GGD’er zegt op zijn eigen immuunsysteem te vertrouwen. ,,Goed onderzoek doen, niet zozeer volgen wat de media zegt”, adviseert hij de beller.

Over de strenge maatregelen is de medewerker duidelijk: het is allemaal bangmakerij. We weten helemaal niet dat omikron zich zo snel verspreidt, omdat de GGD daar helemaal niet op test, vertelt hij. Het afkondigen van de lockdown zou enkel bedoeld zijn om mensen dusdanig bang te maken dat ze zich gedwongen voelen de boosterprik te nemen. ,,Bizar, hè?” Even later spreekt hij zich uit over het vaccineren van kinderen. ,,Het is absurd. Ik zou het niet chill vinden om nu kinderen te hebben. Dat je ook dáár rekening mee moet houden.”

Vervolgens vraagt de beller zich nog af of het testen op corona wel helemaal veilig verloopt. Hij sluit niet uit dat ‘er wat aan die stokjes zit die we in de neus krijgen bij die testen’. De GGD-medewerker reageert lachend. ,,Dat zou ook nog kunnen, ja. Er wordt in ieder geval goed over nagedacht. Dat moet je zelf ook blijven doen. Intuïtie is belangrijk, net als uw eigen kompas.”

Reactie GGD

De GGD-Drenthe, waar de medewerker actief is, dacht in eerste instantie dat het filmpje nep was. Maar al snel bleek dat het om een medewerker van het callcenter ging. ,,We nemen dit zeer serieus en bekijken hoe het kan dat dit is gebeurd”, laat directeur Hans Kox weten. ,,We zijn een professionele organisatie die betrouwbare informatie geeft. Uiteraard nemen we gepaste maatregelen en willen we hier van leren, om dit in de toekomst te voorkomen.”

Wat die maatregelen zijn, wil een woordvoerder in verband met de privacy van de medewerker niet zeggen. ,,Maar ik kan je wel meegeven dat we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat dit niet nog een keer gebeurt.”

De GGD geeft op de site de juiste antwoorden bij de vragen die in het gesprek zijn behandeld: Weten we wie welke coronavariant heeft?

Als mensen de uitslag krijgen, is nog helemaal niet bekend met welke variant van het coronavirus zij besmet zijn. Eerst is verder onderzoek nodig: de sequentieanalyse of sequencing. Dit onderzoek wordt gedaan door het RIVM en maar op een beperkt aantal monsters. . Zo weet het RIVM welke varianten rondgaan in Nederland. De onderzoeksresultaten worden niet met de geteste personen gedeeld. Dit kan niet, omdat een testmonster tijdens de sequentieanalyse niet meer gekoppeld mag zijn aan gegevens van een positief geteste persoon. Dit is in verband met juridische en privacyrichtlijnen. Het is ook niet nodig, omdat sequencing pas later gebeurt, als de besmettelijke periode voorbij is. Kortom: we weten niet wie in Nederland besmet is met welke coronavariant.

Hoe weet je nu of de booster helpt, want je weet niet welke variant je hebt en of het vaccin helpt tegen omikron?

De huidige vaccins beschermen je nu minder tegen besmetting, maar lijken nog steeds goed te beschermen tegen ernstige ziekte. Deze bescherming neemt wel af na verloop van tijd. Een boosterprik brengt die weer op peil. Zo kan een groot aantal ziekenhuisopnames worden voorkomen.

Kun je bij de huisarts een bloedtest aanvragen om aan te tonen of je corona hebt gehad?

Met een bloedtest kun je op dit moment geen coronabewijs krijgen. De bloedtest geeft, als hij positief is, wel aan dat je corona hebt gehad, maar niet hoe lang dat geleden is en of je nog beschermd bent.

Wat zit er op de teststaafjes?

Met een teststaafje haal je virusdeeltjes uit je neus, zodat die onderzocht kunnen worden. Er blijft niets van het teststaafje achter in je neus.

Waarom kinderen vaccineren als ze nauwelijks ziek ervan worden?

Kinderen worden inderdaad vaak weinig ziek en ze zijn minder besmettelijk. Maar omdat ze vaak veel contacten hebben (ook met oma en opa) kunnen ze toch relatief veel mensen besmetten. Er kunnen minder maatregelen nodig zijn (voor scholen, sport) wanneer kinderen ook gevaccineerd zijn. Daarnaast kan het verloop voor een kleine groep ook ernstig zijn. Lees er meer over op rivm.nl.



