Opmerkelijk: strafeis tegen liegende Trump-adviseur wordt dag later verlaagd

Verdachte in grote Nederland­se liquidatie­zaak overleden in Spaanse cel

11 februari De Amsterdamse crimineel Dennis ‘Demis’ Mongen (44), verdachte in een grote Nederlandse liquidatiezaak, is in een Spaanse cel overleden aan een hartstilstand. In Nederland was hij verdachte in een grote liquidatiezaak die onder meer draaide om onderwereldmoorden in 2014 in Amsterdam en omgeving. Hij is in dat proces aangeklaagd als prominent lid van een criminele organisatie die moorden pleegde.