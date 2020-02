Opnieuw betoging tegen boerkaverbod: ‘Onze burgerrechten worden ernstig geschaad’

Tientallen demonstranten hebben vanmiddag in Den Haag geprotesteerd tegen het boerkaverbod dat ruim een halfjaar geleden werd ingevoerd. Vrouwen die gezichtsbedekkende kleding dragen, voelen zich onveilig en ernstig in hun vrijheid beperkt. ‘Ik kon niet eens met mijn zieke baby naar de spoedeisende hulp.’

Ze vreesde dat haar vier maanden jonge kindje het rs-virus had en wilde met haar baby naar de huisartsenpost. Maar dat bracht Karima Rahmani van de werkgroep ‘Blijf van mijn Niqaab af’ in de problemen. Ze mocht met haar niqab geen zorginstelling betreden, want daar geldt een verbod op gezichtsbedekkende kleding. ,,Haar vader is uiteindelijk gegaan. De uitsluiting is heel pijnlijk”, zegt ze.

Bij de actiegroep Hand in hand tegen het Niqabverbod kwamen de afgelopen maanden meer schrijnende verhalen binnen. Van vrouwen die de straat niet meer op durven, die werden uitgescholden waar hun kinderen bij waren of die fysiek zijn aangevallen. ,,Waar zijn we mee bezig? Er zijn vrouwen die niet meer naar de tandarts durven omdat ze niet weten of ze daar welkom zijn. Of die hulp moeten inschakelen bij het naar school brengen van hun kinderen. Onze burgerrechten worden ernstig geschaad”, stelt organisator Layla Klioual.

De vrouwen willen dat het zogenoemde boerkaverbod zo snel mogelijk van tafel gaat. Daarom demonstreren ze ruim een halfjaar van de invoering voor het recht om te dragen wat ze willen, voor hun vrijheid en voor hun rechten. ‘Ik ben gewoon een moeder, geen crimineel.’ ‘Nederland weer van iedereen.’ ‘Nog geen boetes, wel meer agressie tegen moslima’s.’ Met protestborden in de hand vragen ze aandacht voor hun pleidooi.

Veiligheid en communicatie

De regering voerde afgelopen 1 augustus een verbod in op gezichtsbedekkende kleding in overheidsgebouwen, scholen, het openbaar vervoer en zorggebouwen. Op deze plekken is het volgens het kabinet noodzakelijk dat mensen elkaar kunnen herkennen en aankijken. Niet alleen de boerka (waarbij de ogen achter een netje verborgen zijn) en de nikab (waarbij de ogen wel te zien zijn, maar de rest van het gezicht niet) worden verboden. Een verbod op de gezichtsbedekkende kleding zou de veiligheid moeten vergroten en de communicatie moeten verbeteren.

Volgens Karima Rahmani zijn dat drogredenen. ,,Er is nooit iets voorgevallen met vrouwen die een niqab dragen waardoor dit verbod er moest komen. Er is werkelijk niets aan voorafgegaan. De veiligheid van vrouwen is er juist door in het geding gekomen.” De demonstranten maken zich zorgen over de tweedeling die in de samenleving ontstaat. Bovendien vrezen ze dat een verbod op andere uitingen van hun geloof, zoals de hoofddoek, de volgende stap zal zijn. ,,Ik draag mijn hoofddoek al sinds mijn elfde en heb nooit problemen gehad. Ik weet niet beter dan dat we hier in vrijheid kunnen leven. Het dragen van een niqab is iets spiritueels, om dichterbij de schepper te komen. Moslims worden in een kwaad daglicht gesteld”, vindt Nora el Hantali.

Moslima’s die het verbod overtreden, lopen risico op een boete. Ov-bedrijven melden dat ze het afgelopen halfjaar slechts 123 vrouwen in een boerka hebben gezien, afgelopen december waren het er 9. In Nederland dragen naar schatting tussen de drie- en vierhonderd vrouwen gezichtsbedekkende kleding. De moslima’s noemen het verbod daarom ‘symboolpolitiek’.

Opheffing

Het verbod wordt in principe na 3 jaar geëvalueerd. Toch ziet Tom Zwart, professor cross cultureel recht, goede kansen voor een eerdere opheffing van het verbod. ,,Wetenschappers kunnen een informele evaluatie doen met de vraag in hoeverre de veiligheid wordt vergroot. Daaruit zal blijken dat vrouwen die een niqab dragen zich juist terugtrekken uit het openbare leven omdat de onveiligheid voor hen is toegenomen”, betoogt hij. Ook ziet hij mogelijkheden door de handen ineen te slaan met ov-bedrijven. Want, stelt Zwart, de ov-bedrijven willen geen vertraging als ze het verbod strikt naleven tijdens controles onderweg. ,,Daar kunnen de vrouwen voor zorgen als die bedrijven hen helpen om het verbod van tafel te krijgen.”

De moslima’s kunnen niet wachten. Rahmani: ,,Niemand hoeft te begrijpen waarom ik een niqab draag en hoe ik mijn geloof belijd. Maar ik moet zelf kunnen bepalen wat ik draag. Door het verbod ben ik op mijn niqab gaan reflecteren en is die juist nog belangrijker voor me geworden.”