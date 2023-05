Opnieuw drama voor familie omgebrachte Gino, familielid dood gevonden in woning Roermond

Met videoDe politie heeft vrijdagochtend in een woning aan de Vismarkt in Roermond het stoffelijk overschot gevonden van een 51-jarige vrouw die onder verdachte omstandigheden zou zijn overleden. Het gaat om een naast familielid van de vorig jaar om het leven gebrachte Gino (9). Er is een verdachte aangehouden, een 47-jarige man uit Roermond.