Opnieuw ‘dringende oproep’ grote steden om terrassen te openen

Drie mensen opgepakt vanwege levensge­vaar­lij­ke mensensmok­kel met opblaas­boot­jes over Kanaal

15:44 In het Verenigd Koninkrijk en Nederland zijn drie mensen gearresteerd vanwege het leveren van opblaasbootjes waarmee smokkelaars mensen het Kanaal laten oversteken. In Glasgow werd gisteren een 33-jarige vrouw uit Londen opgepakt. Dat gebeurde nadat afgelopen woensdag de Nederlandse marechaussee in ons land al twee Britse mannen had opgepakt in dezelfde zaak.